Nel 2025, un insegnante di Napoli ha pubblicato un messaggio sui social contro la figlia di un politico. Il post ha generato critiche e minacce da parte di utenti online. Successivamente, Stefano Addeo ha tentato di togliersi la vita. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi legati all’uso dei social e alle conseguenze di commenti pubblici sulla salute mentale. La sua situazione ha portato a interrogarsi sul rapporto tra internet e benessere psicologico.

Ha tentato nuovamente il suicidio Stefano Addeo, il professore di Marigliano (Napoli) autore nel 2025 di un post su Facebook nel quale rivolgeva parole d'odio alla figlia della premier Giorgia Meloni. L'uomo si sarebbe gettato, domenica 10 maggio, dalla sua abitazione ed è ora ricoverato all'ospedale del Mare di Napoli in condizioni che i sanitari definiscono "molto critiche". La prognosi è al momento riservata., Già lo scorso anno Addeo era stato ricoverato in gravi condizioni dopo aver ingerito una forte dose di medicinali. Il gesto era arrivato in quei giorni al culmine della vicenda che l’aveva visto protagonista sui...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Scrisse un post contro la figlia di Meloni: il prof di Napoli ha tentato di nuovo il suicidio

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