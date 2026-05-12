Augurò la morte alla figlia di Meloni prof tenta di nuovo il suicidio

Un professore ha rivolto un commento violento sulla figlia del leader politico, augurandole la morte, come aveva già fatto con una ragazza di 14 anni uccisa in un’altra città. Successivamente, ha tentato nuovamente di togliersi la vita. La vicenda è stata riportata dai media, che hanno evidenziato le sue dichiarazioni e i precedenti comportamenti. La questione è ora oggetto di attenzione nelle indagini legali.

Ha tentato nuovamente il suicidio Stefano Addeo, il professore di Marigliano (Napoli) autore nel 2025 di un post su Facebook nel quale rivolgeva parole d’odio alla figlia della premier Giorgia Meloni. L’uomo si sarebbe gettato, domenica 10 maggio, dalla sua abitazione ed è ora ricoverato all’ospedale del Mare di Napoli in condizioni che i sanitari definiscono “molto critiche”. La prognosi è al momento riservata. Già lo scorso anno Addeo era stato ricoverato in gravi condizioni dopo aver ingerito una forte dose di medicinali. Il gesto era arrivato in quei giorni al culmine della vicenda che l’aveva visto protagonista sui social: il post...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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