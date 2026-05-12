Stefania la super donatrice di sangue festeggiata all’ospedale Versilia

A Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, si è celebrata una donatrice di sangue che ha raggiunto le trecento donazioni. La cerimonia si è svolta all’interno dell’ospedale locale, dove amici e familiari hanno partecipato per riconoscere il suo contributo nel corso degli anni. La donna, conosciuta per il suo impegno costante, ha ricevuto un omaggio pubblico durante l’evento.

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Lido di Camaiore (Lucca), 12 maggio 2026 – Trecento donazioni di sangue. Un numero che racconta anni di generosità, impegno silenzioso e attenzione verso gli altri. È il traguardo raggiunto da Stefania Gragnani, storica donatrice del Gruppo Fratres Torre del Lago Puccini “Dott. Massimo Di Trani”, festeggiata nei giorni scorsi all’interno della struttura di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’ospedale Ospedale Versilia. Un momento carico di emozione non solo per l’eccezionalità del risultato raggiunto, ma anche per il valore simbolico e familiare che accompagna questa storia. Stefania è infatti figlia di Marcello Gragnani, storico presidente del gruppo Fratres di Torre del Lago, figura molto conosciuta nel mondo del volontariato locale e ricordata per la passione con cui ha guidato l’associazione per tanti anni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stefania, la super donatrice di sangue festeggiata all’ospedale Versilia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Eugenio, 400 volte super donatore di sangue. La festa al “Versilia”Lido di Camaiore (Lucca), 19 aprile 2026 – All’interno della struttura di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'ospedale Versilia di Lido di... Una super nascita al Versilia: benvenuto Andrea, un bimbo di quasi 5 chiliVersilia, 22 aprile 2026 – All’ospedale Versilia è nato Andrea, un bambino decisamente.