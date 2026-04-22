Una super nascita al Versilia | benvenuto Andrea un bimbo di quasi 5 chili

All’ospedale Versilia, il 22 aprile 2026, è nato Andrea, un neonato che pesa circa 4,890 chili. La nascita è avvenuta nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale, senza complicazioni segnalate. La famiglia si è detta soddisfatta e felice per l’arrivo del bambino. L’ospedale ha confermato la nascita e il peso del neonato.

Versilia, 22 aprile 2026 – All’ospedale Versilia è nato Andrea, un bambino decisamente..di un certo peso: ben 4,890 chili. E’ venuto alla luce nei giorni scorsi con un parto spontaneo e fisiologico. Un evento raro, che ha richiesto particolare attenzione da parte dell’équipe sanitaria. Nei casi in cui il neonato supera i 4-4,5 chili, spiegano i sanitari, possono infatti presentarsi maggiori complessità durante il travaglio e il parto, rendendo necessario un monitoraggio costante e una gestione multidisciplinare. "Importante garantire la massima sicurezza”. “È fondamentale garantire la massima sicurezza sia alla madre sia al neonato – spiega Martha Traupe, responsabile infermieristico-ostetrica dell’area materno-infantile dell’ospedale Versilia –; per questo è stato attivato un monitoraggio continuo e personalizzato del travaglio”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una super nascita al Versilia: benvenuto Andrea, un bimbo di quasi 5 chili Notizie correlate Eugenio, 400 volte super donatore di sangue. La festa al “Versilia”Lido di Camaiore (Lucca), 19 aprile 2026 – All’interno della struttura di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'ospedale Versilia di Lido di... Benvenuto Damiano: l'omaggio di San Giovanni Teatino al primo bimbo nato nel 2026 in cittàIl piccolo, venuto alla luce lo scorso 2 gennaio, è stato ricevuto in Comune insieme a mamma Monia e papà Stefano per un abbraccio simbolico da parte... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Eugenio, 400 volte super donatore di sangue. La festa al Versilia; La nuova pasticceria vegana in Versilia che sembra uscita da Copenaghen; Versilia Horse Show: l’evento equestre che diventa racconto di un territorio; Versilia, festa in ospedale per le 400 donazioni di sangue e plasma. Cicogna da record al Versilia, in poco più di 32 ore sono nati 9 bambiniLido di Camaiore (Lucca), 10 dicembre 2025 – Il primo vagito è stato registrato lunedì notte poco dopo le 2. Una nuova vita che ha portato una gioia indescrivibile ai genitori e riscaldato con tanto ... lanazione.it Versilia, cameriere picchiato da un gruppo di clienti: "Io picchiato da 7 persone". La ricostruzione dei fatti - facebook.com facebook