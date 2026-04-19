Eugenio 400 volte super donatore di sangue La festa al Versilia

Nell'ospedale Versilia di Lido di Camaiore, il gruppo Avis di Viareggio ha organizzato una celebrazione per Eugenio Calamati, che ha raggiunto le 400 donazioni di sangue e plasma. La cerimonia si è svolta all’interno della struttura di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, in presenza di alcuni rappresentanti e donatori. Eugenio Calamati è stato riconosciuto per il suo impegno costante nel donare nel corso degli anni.

Lido di Camaiore (Lucca), 19 aprile 2026 – All’interno della struttura di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'ospedale Versilia di Lido di Camaiore il gruppo Avis Viareggio ha celebrato nei giorni scorsi le 400 donazioni di sangue e plasma di Eugenio Calamati. Un cammino lungo 43 anni. Il super-donatore, 62 anni, di Capezzano Pianore, padre di tre figli, è stato festeggiato per il suo straordinario traguardo, raggiunto dopo 43 anni (ha iniziato questo percorso a 19 anni) alla presenza della direttrice sanitaria del presidio ospedaliero Grazia Luchini, della direttrice del Centro trasfusionale Maria Silvia Raffaelli, della coordinatrice infermieristica del Centro trasfusionale Monia Franchi, dell’operatrice infermieristica Carmela Russo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Eugenio, 400 volte super donatore di sangue. La festa al “Versilia” Notizie correlate Marcia del donatore di sangue a FossonaDomenica 22 Marzo 2026, vi aspettiamo a Fossona di Cervarese Santa Croce (PD) per una mattinata all'insegna dello sport, della solidarietà e della... Leggi anche: Giovanni Franzoni fuori dal podio al Super G di Bormio: “A volte si vince, a volte si impara”