Eugenio 400 volte super donatore di sangue La festa al Versilia

Da lanazione.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ospedale Versilia di Lido di Camaiore, il gruppo Avis di Viareggio ha organizzato una celebrazione per Eugenio Calamati, che ha raggiunto le 400 donazioni di sangue e plasma. La cerimonia si è svolta all’interno della struttura di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, in presenza di alcuni rappresentanti e donatori. Eugenio Calamati è stato riconosciuto per il suo impegno costante nel donare nel corso degli anni.

Lido di Camaiore (Lucca), 19 aprile 2026 – All’interno della struttura di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'ospedale Versilia  di Lido di Camaiore  il gruppo Avis Viareggio ha celebrato nei giorni scorsi le 400 donazioni di sangue e plasma di Eugenio Calamati. Un cammino lungo 43 anni. Il super-donatore, 62 anni, di Capezzano Pianore, padre di tre figli, è stato festeggiato per il suo straordinario traguardo, raggiunto dopo 43 anni (ha iniziato questo percorso a 19 anni) alla presenza della direttrice sanitaria del presidio ospedaliero Grazia Luchini, della direttrice del Centro trasfusionale Maria Silvia Raffaelli, della coordinatrice infermieristica del Centro trasfusionale Monia Franchi, dell’operatrice infermieristica Carmela Russo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Eugenio, 400 volte super donatore di sangue. La festa al “Versilia”

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