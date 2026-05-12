Stazione scatta la protesta dei cartelli | Passaggi pedonali chiusi da due anni sono diventati dormitori di fortuna
Martedì mattina, alcuni cartelli sono stati posizionati davanti alla stazione ferroviaria di Parma, vicino alle transenne dei passaggi pedonali sopraelevati. In questi cartelli si denuncia che i passaggi sono stati chiusi da circa due anni e sono ormai usati come luoghi di sosta non autorizzata. La protesta si è concentrata su questa situazione, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche.
Nella mattinata di martedì 12 maggio sono apparsi alcuni cartelli di protesta davanti alla stazione ferroviaria di Parma, nei pressi delle transenne dei passaggi pedonali sopraelevati. È proprio questo il fulcro della protesta, oltre al degrado e alla scarsa sicurezza dell'area. “Benvenuti alla.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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