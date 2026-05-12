Stazione scatta la protesta dei cartelli | Passaggi pedonali chiusi da due anni sono diventati dormitori di fortuna

Martedì mattina, alcuni cartelli sono stati posizionati davanti alla stazione ferroviaria di Parma, vicino alle transenne dei passaggi pedonali sopraelevati. In questi cartelli si denuncia che i passaggi sono stati chiusi da circa due anni e sono ormai usati come luoghi di sosta non autorizzata. La protesta si è concentrata su questa situazione, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui