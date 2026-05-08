Negli ultimi anni sono stati diversi i casi in cui membri della famiglia reale sono stati vittime di attacchi o minacce da parte di criminali. Dalle aggressioni in pubblico alle intimidazioni, gli episodi sono vari e si sono verificati in diverse nazioni. Si tratta di situazioni che hanno richiesto interventi di sicurezza e misure di protezione rafforzate nei confronti di persone ritenute tradizionalmente al riparo da rischi.

È opinione comune che i Palazzi reali siano tra i luoghi più sicuri del mondo e che sovrani e principi non corrano quasi mai nessun grave pericolo. In realtà, sebbene il livello di protezione per i royal sia altissimo e venga organizzato in ogni dettaglio, esiste sempre una minima percentuale di rischio. La recente vicenda che coinvolge le principesse Amalia e Alexia dei Paesi Bassi e che in queste ore sta facendo il giro del globo ne è un esempio. Ci sono, però, anche molti precedenti tristemente famosi, dal tentativo di rapimento della principessa Anna, figlia di Elisabetta II, al piano per uccidere il principino George, figlio di William e Kate.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Amalia dei Paesi Bassi al principe George. Tutte le volte in cui i reali sono diventati bersagli dei criminali

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