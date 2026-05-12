Stazione Frosinone AV-MedioLatium oggi la presentazione dello studio di fattibilità
Oggi a Roma viene presentato lo studio di fattibilità relativo alla nuova stazione Frosinone AV – MedioLatium. L’evento, promosso da RFI – Rete Ferroviaria Italiana, riguarda le diverse soluzioni progettuali per l’opera. La presentazione si svolge martedì 12 maggio 2026 e rappresenta un passaggio importante nella fase di sviluppo del progetto. La stazione si inserisce nel contesto della linea ad alta velocità tra Frosinone e l’area del MedioLatium.
Il progetto della nuova stazione Frosinone AV – MedioLatium entra nella sua fase più concreta. È in programma oggi, martedì 12 maggio 2026, a Roma, la presentazione dello studio di fattibilità sulle alternative progettuali dell’opera, un appuntamento promosso da RFI – Rete Ferroviaria Italiana.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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