Il consiglio dell’Unione dei Comuni del Mugello ha approvato lo studio di fattibilità per la riqualificazione e il completamento della strada del Carlone. La decisione riguarda interventi finalizzati a migliorare la sicurezza e la funzionalità della strada. La delibera è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza, mentre alcune minoranze si sono astenute. L’iter proseguirà con l'elaborazione di progetti esecutivi e eventuali finanziamenti.

Il consiglio dell’ Unione dei Comuni del Mugello sostiene la " riqualificazione e il completamento della SP 107, opera di collegamento della viabilità stradale tra la vallata del Mugello e la zona industriale produttiva compresa tra Prato e Firenze, riconoscendone il valore strategico per il territorio in termini di accessibilità, sviluppo economico e resilienza della rete infrastrutturale". I consiglieri degli otto comuni del Mugello hanno così espresso il loro parere favorevole. Che ha creato anche vari sommovimenti politici. Il comune di Borgo San Lorenzo ha votato contro con il no dei consiglieri borghigiani di maggioranza e dello stesso sindaco Romagnoli.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strada del Carlone, ecco la svolta. Approvato lo studio di fattibilità

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