Metropolitana nello studio di fattibilità

È stata presentata una proposta per la realizzazione di una metropolitana leggera con un percorso ad anello che collega Pesaro, Fano, Fossombrone, Fermignano, Urbino e Vallefoglia. Lo studio di fattibilità è attualmente in fase preliminare e coinvolge le amministrazioni delle varie località. La proposta non dipende dall’orientamento politico e mira a creare un collegamento tra le città del territorio.

La proposta per la realizzazione di una metropolitana leggera che possa collegare all’interno di un percorso ad anello Pesaro, Fano, Fossombrone, Fermignano, Urbino e Vallefoglia convince a prescindere dallo schieramento politico. Un progetto bipartisan che, in seguito all’incontro tenutosi giorni fa a Vallefoglia, ha fatto incassare al sindaco Ucchielli una delega all’unanimità a procedere con la richiesta alla Regione dell’inserimento dello studio di fattibilità del progetto all’interno della pianificazione dell’ente. Oltre agli amministratori, all’incontro hanno preso parte anche Roberto Laghezza di Rfi – Gruppo Ferrovie dello Stato, responsabile Sviluppo infrastrutture area Centro Sud Adriatica, Ivan Santi e Massimo Benedetti, rispettivamente presidente e direttore di Adriabus, anche loro favorevoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Metropolitana nello studio di fattibilità" Articoli correlati Metropolitana di superficie, Rfi apre allo studio di fattibilitàUn altro tassello nella direzione della mobilità sostenibile nel comune di Vallefoglia. Leggi anche: Stadio Braglia, al via studio di fattibilità per il restyling dell'illuminazione PRESTIGIOSA VILLA A CERNUSCO SUL NAVIGLIO Contenuti e approfondimenti su Metropolitana nello studio di... Temi più discussi: Metropolitana nello studio di fattibilità; Die Magnetschwebebahn und das schwebendes Comeback: Warum der Transrapid als Nahverkehrssystem eine neue Chance bekommt - Xpert.Digital; Nuove case al posto della biblioteca resistente. Così 40mila libri si spostano da Centocelle a Villa Gordiani; Strade da incubo a Messina, interventi tampone in attesa dei fondi - RTP. Quando elabora molte parole nello stesso tempo, il cervello è come una stazione della metropolitana…I treni attraversano le stazioni della metropolitana di tutto il mondo seguendo uno schema costante: arrivo, fermata e spostamento alla fermata successiva, che viene ripetuto dagli altri treni durante ... corriere.it Se c'è Batman, ci comportiamo meglio. Lo studio degli psicologi nella metropolitana di MilanoPer evitare il traffico di Milano, anche Batman usa la metropolitana e i cittadini ringraziano. Non è lo scherzo di una persona molto fantasiosa, ma uno studio condotto dall’università Cattolica di ... corriere.it Anas dispone il restringimento di carreggiata allo svincolo Paternò della statale 121 per i lavori della metropolitana. Presto al via i lavori per il nuovo svincolo - facebook.com facebook Salis come sindaca metropolitana in Valle Stura, incontri con i sindaci e omaggio a don Gallo x.com