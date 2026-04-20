Un’intera città si prepara ad affrontare una delle sfide più attese della stagione, con il capitano che ha espresso fiducia e determinazione in vista del prossimo impegno contro i sardi. Intanto, i tifosi vengono invitati a partecipare attivamente alla mobilitazione, mentre i giocatori sottolineano di avere motivazioni più forti rispetto all’avversario. La partita si avvicina e l’atmosfera si fa sempre più calda tra entusiasmo e attese.

AREZZO Saranno sei giorni lunghissimi quelli che separano un’intera città dalla partita più attesa. Il 26 aprile, al Comunale, l’Arezzo si giocherà la serie B e la mente non può che tornare, anche per la vicinanza delle due date, al 25 aprile 2004, quando il Cavallino festeggiò l’ultima promozione in B della sua storia. Non sarà affatto facile contro una Torres che cerca ancora punti salvezza, ma capitan Chiosa (nella foto), sabato sera, ha dettato la linea senza fronzoli: "Abbiamo un grande obiettivo in mente da inizio campionato e ora dobbiamo coronare il lavoro fatto in tutti questi mesi. Sappiamo l’importanza della partita e non ci interessa se la Torres si deve salvare o meno: le nostre motivazioni sono troppo più forti".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’intervento del capitano che guarda alla prossima sfida contro i sardi. Orgoglio Amaranto intanto invita tutti i tifosi alla mobilitazione. Chiosa: "Le nostre motivazioni sono più forti»

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