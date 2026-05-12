All'Ars si sono incontrati rappresentanti istituzionali e armatori siciliani per discutere dei recenti aumenti dei prezzi dei carburanti. Sono stati annunciati contributi a fondo perduto destinati ad autotrasportatori, aziende agricole e imprese di pesca, con l’obiettivo di coprire parzialmente i costi aggiuntivi causati dalla crisi in Medio Oriente. I provvedimenti si applicano dal 1° marzo fino al 31 dicembre 2026.

Contributi a fondo perduto per gli autotrasportatori, per le aziende agricole e per le imprese di pesca a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti per gli aumenti di prezzo dei carburanti, dovuti alla crisi in Medio Oriente, tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2026. È quanto prevede l'emendamento di iniziativa del governo regionale, presentato questa mattina a Palazzo dei Normanni dal presidente della Regione Renato Schifani e dal presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno a una delegazione di armatori siciliani. Presente anche l’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino. La sinergia tra Governo e Parlamento regionale "Innanzitutto - dice Schifani - voglio ringraziare il presidente dell’Ars Galvagno per il ruolo di mediazione che ha svolto con le categorie coinvolte.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caro carburanti, Schifani e Galvagno incontrano all'Ars gli armatori siciliani: ecco i provvedimenti

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