Stato e cittadini contro i clan | a Villa Literno l’incontro con Catello Maresca per educare alla legalità

A Villa Literno si è svolto un incontro pubblico con il pubblico ministero Catello Maresca, incentrato sulla lotta alla criminalità organizzata. L’obiettivo era sensibilizzare i cittadini sull’importanza di un impegno collettivo e sulla necessità di promuovere cultura, educazione e partecipazione civica come strumenti di contrasto alle attività illecite. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e della comunità locale.

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