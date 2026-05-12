Stato e cittadini contro i clan | a Villa Literno l’incontro con Catello Maresca per educare alla legalità
A Villa Literno si è svolto un incontro pubblico con il pubblico ministero Catello Maresca, incentrato sulla lotta alla criminalità organizzata. L’obiettivo era sensibilizzare i cittadini sull’importanza di un impegno collettivo e sulla necessità di promuovere cultura, educazione e partecipazione civica come strumenti di contrasto alle attività illecite. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e della comunità locale.
Un momento di confronto pubblico per ribadire che la lotta alla criminalità organizzata passa anche dalla cultura, dall’educazione e dalla partecipazione civile. È questo lo spirito del convegno “Educare alla Legalità”, in programma venerdì 5 giugno alle ore 18 nella sede della Fraternità del.🔗 Leggi su Casertanews.it
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