Educare alla legalità attraverso i valori dello sport | basket con le azzurre over 55 avvocati e magistrati

A Palermo torna per il terzo anno consecutivo il progetto “Educare alla legalità attraverso lo sport”, che coinvolge donne over 55 nel basket, avvocati e magistrati. Il logo, realizzato dal noto grafico internazionale Daniele Gonzales, rappresenta una palla a spicchi e una colomba, simboli del progetto. L'iniziativa mira a promuovere i rapporti umani e a sensibilizzare sulla legalità attraverso attività sportive e incontri formativi.