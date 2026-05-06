Educare alla legalità attraverso i valori dello sport | basket con le azzurre over 55 avvocati e magistrati
A Palermo torna per il terzo anno consecutivo il progetto “Educare alla legalità attraverso lo sport”, che coinvolge donne over 55 nel basket, avvocati e magistrati. Il logo, realizzato dal noto grafico internazionale Daniele Gonzales, rappresenta una palla a spicchi e una colomba, simboli del progetto. L'iniziativa mira a promuovere i rapporti umani e a sensibilizzare sulla legalità attraverso attività sportive e incontri formativi.
Il logo con la palla a spicchi e la colomba, opera del grafico di fama internazionale Daniele Gonzales, esprime in modo efficace il progetto “Educare alla legalità attraverso lo sport” che torna per il terzo anno consecutivo a Palermo con lo scopo di valorizzare i rapporti umani, lanciare un.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Una raccolta di contenuti
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