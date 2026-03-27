Giovedì scorso, un magistrato ha visitato l’istituto comprensivo “Aldo Moro” di Marcianise per presentare il suo libro dedicato a Giovanni Falcone, intitolato “Il Genio di Giovanni Falcone - Prima il dovere”. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti in un incontro volto a approfondire la figura del magistrato ucciso nel 1992 durante le operazioni antimafia.

Con gli alunni delle classi terze della Media ha colloquiato in merito alla vita e all'opera del magistrato Giovanni Falcone Gli alunni delle classi terze della scuola Secondaria di primo grado, dopo aver letto il libro, hanno avuto l'opportunità di incontrare l'autore e di discutere con lui sulla vita e l'opera di questo grande magistrato. L'evento, organizzato con grande cura alla presenza anche degli alunni delle classi quinte Moro e Pisacane, si è svolto nell'Aula Magna dell'istituto di via Tagliamento e ha visto la partecipazione del dirigente scolastico Lorenzo de Simone, della vicepreside Marcella Tarigetto e della dottoressa Lucia Zarrillo, che hanno dato il via ai lavori con i loro saluti istituzionali. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Il magistrato Catello Maresca ospite dell'istituto comprensivo "Aldo Moro"

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