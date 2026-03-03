Riaperto il tratto di autostrada A14 chiuso per lo scontro fra tre mezzi pesanti

Martedì 3 marzo intorno alle 10, è stato riaperto il tratto di autostrada A14 Bologna-Taranto tra i caselli di Ancona Nord e Ancona Sud in direzione Pescara. La riapertura segue la conclusione delle operazioni di rimozione dei mezzi pesanti coinvolti in uno scontro che aveva causato la chiusura temporanea del tratto. La strada era stata chiusa in precedenza per consentire i lavori di soccorso e messa in sicurezza.

È stato riaperto, verso le ore 10 di martedì 3 marzo, il tratto di autostrada A14 Bologna-Taranto compreso tra i caselli di Ancona Nord e Ancona Sud in direzione Pescara. Come riporta l'Ansa, il tratto era stato chiuso a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 229 con il coinvolgimento.