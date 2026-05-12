Statale 45 viadotto di San Salvatore chiuso cinque notti
Da lunedì 18 maggio a venerdì 22 maggio, tra le ore 22 e le 6, la Statale 45 all’altezza del viadotto di San Salvatore, nel comune di Bobbio, sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni. La chiusura durerà cinque notti consecutive e riguarda un tratto della strada gestito da Anas. La chiusura si rende necessaria per lavori di manutenzione sul viadotto.
Anas ha comunicato la chiusura completa nei due sensi di marcia della Statale 45 all’altezza del viadotto di San Salvatore (Bobbio) da lunedì 18 maggio a venerdì 22 maggio, dalle ore 22 alle ore 6. Il percorso alternativo: Bobbio, Ceci, Brallo, Ponte Organasco con limitazione a Feligara per mezzi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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