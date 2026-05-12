Statale 45 viadotto di San Salvatore chiuso cinque notti

Da lunedì 18 maggio a venerdì 22 maggio, tra le ore 22 e le 6, la Statale 45 all’altezza del viadotto di San Salvatore, nel comune di Bobbio, sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni. La chiusura durerà cinque notti consecutive e riguarda un tratto della strada gestito da Anas. La chiusura si rende necessaria per lavori di manutenzione sul viadotto.

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