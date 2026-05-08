A26 svincolo di Carpugnino chiuso per cinque notti | il calendario delle chiusure e i percorsi alternativi
Lo svincolo di Carpugnino sull'A26 resterà chiuso per cinque notti consecutive. La chiusura è stata decisa da Autostrade per l'Italia per permettere lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza. Sono stati stabiliti percorsi alternativi per gli automobilisti che devono raggiungere o uscire dall'autostrada in questa zona durante i giorni interessati. La data esatta delle chiusure e le indicazioni sui percorsi alternativi sono state comunicate attraverso specifici avvisi.
Chiude per cinque notti lo svincolo di Carpugnino sull'A26. Il provvedimento è stato disposto da Autostrade per l'Italia per consentire i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.Il programma delle chiusureIn particolare, nelle due notti di lunedì 11 e martedì 12 maggio, con orario 22-6.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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