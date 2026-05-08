A26 svincolo di Carpugnino chiuso per cinque notti | il calendario delle chiusure e i percorsi alternativi

Lo svincolo di Carpugnino sull'A26 resterà chiuso per cinque notti consecutive. La chiusura è stata decisa da Autostrade per l'Italia per permettere lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza. Sono stati stabiliti percorsi alternativi per gli automobilisti che devono raggiungere o uscire dall'autostrada in questa zona durante i giorni interessati. La data esatta delle chiusure e le indicazioni sui percorsi alternativi sono state comunicate attraverso specifici avvisi.

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Chiude per cinque notti lo svincolo di Carpugnino sull'A26. Il provvedimento è stato disposto da Autostrade per l'Italia per consentire i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.Il programma delle chiusureIn particolare, nelle due notti di lunedì 11 e martedì 12 maggio, con orario 22-6.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Lavori alla segnaletica orizzontale sulla A26: chiuso lo svincolo di CarpugninoSulla autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 22 di mercoledì 4 alle 2... Lavori nelle gallerie dell'A26: chiude per due notti il tratto tra Arona e Gravellona, i percorsi alternativiNuovi cantieri al via la settimana prossima all'interno delle gallerie dell'A26, dove proseguiranno le attività di ispezione e manutenzione. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Truffano un’anziana di Ghiffa con la tecnica del finto carabiniere: presi col bottino in autostrada; Truffa del falso carabiniere: allontanano marito e figlio per derubare un'anziana, arrestati due 20enni; Allontanano con l’inganno marito e figlio per derubare anziana. Due arresti nel Vco; Camion fuori strada sulla Statale 527: traffico bloccato e strada chiusa a Oleggio. Meteo autostrada A26 Genova Voltri - Gravellona Toce, casello Svincolo Libero di Carpugnino- seleziona tratto - Voltri - Masone Masone - Ovada Ovada - Alessandria Alessandria - Casale Monferrato Casale Monferrato - Vercelli Est Vercelli - Romagnano Sesia Romagnano - Arona Arona - Gravellona ... ilmeteo.it AGGIORNAMENTO Ore 10:13 07/05/2026 A26 GE. VOLTRI-GRAVELL. TOCE Gravellona Toce CODA di 1 km per veicolo in avaria tra Allacciamento A26/A10 e Masone dal km 5 x.com Incidente sulla A26 Genova Voltri - Gravellona Toce, nel tratto compreso tra Ovada e Masone in direzione Genova: ecco i percorsi alternativi #IncidenteA26 #Traffico #Viabilità #Ovada #Masone - facebook.com facebook