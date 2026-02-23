Autostrada A1 terza corsia | nuovo viadotto Ribuio aperto dal prossimo fine settimana Due notti tratto chiuso Firenze sud-Incisa Foto

Il nuovo viadotto Ribuio sull'autostrada A1 si apre ufficialmente tra Incisa e Firenze Sud, a causa dei lavori di ampliamento della terza corsia. La strada sarà chiusa per due notti tra Firenze sud e Incisa, per permettere il completamento delle ultime operazioni di installazione. Le auto dovranno percorrere un itinerario alternativo durante questa fase. La modifica si inserisce in un piano di miglioramento della viabilità sulla principale arteria del paese.

A partire dall’ultimo fine settimana di febbraio 2026, gli automobilisti in viaggio sull’Autostrada del Sole, nel tratto tra Incisa e Firenze Sud, inizieranno a percorrere un nuovo tratto in variante. Tra il km 311+000 e il km 313+000 entrerà infatti in esercizio il viadotto Ribuio, opera cardine del programma di ampliamento alla terza corsia tra Incisa e Firenze Sud. L’infrastruttura, lunga 150 metri, costituisce - insieme al viadotto Massone e alla nuova galleria naturale San Donato - uno degli interventi strategici del progetto L'articolo Autostrada A1, terza corsia: nuovo viadotto Ribuio aperto dal prossimo fine settimana. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Autostrada A1: chiuso stanotte tratto Incisa Reggello-Firenze sudLa tratta dell’autostrada A1 tra Incisa Reggello e Firenze sud è stata chiusa questa notte a causa di un incidente che ha coinvolto un camion e un'auto.

Autostrada A1: chiuso una notte tratto Incisa Reggello-Firenze sud verso Firenze. L’alternativaLa notte tra sabato e domenica, il tratto dell’autostrada A1 tra Incisa Reggello e Firenze sud sarà chiuso in entrambe le direzioni.

Autostrada A1, apre al traffico nuovo viadotto fra Incisa e Firenze SudDall'ultimo fine settimana di febbraio, sull'Autostrada del Sole, nel tratto tra i caselli Incisa e Firenze Sud, sarà percorribile un nuovo tratto in variante. (ANSA) ... ansa.it

