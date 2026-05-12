Stasi fidanzato con lei il giorno dopo la morte di Chiara Paola Cappa sgancia la bomba

Nuove dichiarazioni raccolte nell’ambito dell’indagine sul delitto di Garlasco hanno portato alla luce dettagli sulla relazione tra Chiara Poggi e il suo fidanzato. Secondo quanto emerso, il giorno dopo la morte di Chiara, il ragazzo era ancora con lei. Queste informazioni sono state depositate agli atti dell’inchiesta e riguardano anche aspetti della vita privata della vittima e del suo compagno.

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Nuove dichiarazioni finiscono agli atti dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, riaprendo uno squarcio sulla vita privata di Chiara Poggi e sul rapporto con Alberto Stasi. A parlare davanti ai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano è stata Paola Cappa, cugina della vittima, ascoltata il 5 maggio nell’ambito delle indagini che oggi vedono Andrea Sempio nuovamente indagato. Nel verbale, la 41enne racconta una circostanza che riguarda proprio Alberto Stasi e i giorni immediatamente successivi all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. “Ricordo che il giorno del funerale Stasi era insieme a una ragazza di Tromello che io conoscevo”, ha dichiarato Paola Cappa agli investigatori.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Stasi fidanzato con lei il giorno dopo la morte di Chiara”. Paola Cappa sgancia la bomba ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Garlasco, Paola Cappa: “Stasi si fidanzò il giorno dopo il funerale di Chiara”Secondo Paola Cappa, Alberto Stasi “era già fidanzato” dal “giorno dopo” il “funerale” di Chiara Poggi. Garlasco, Stefania Cappa sui video intimi di Chiara Poggi e Stasi: “Lei me ne parlava con serenità”Le nuove testimonianze dei familiari, tra cui quella della cugina di Chiara Poggi, Stefania Cappa, riaprono nuove piste sul possibile movente... Argomenti più discussi: La verità di Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi: Lei mi parlò del video con Stasi; Le gemelle Cappa ascoltate sull'omicidio della cugina Chiara Poggi: cosa avevano detto nei primi interrogatori; Garlasco, rispunta un verbale su avance respinte. Gemelle Cappa sentite su rapporti Chiara-Andrea; Ecco perché la ricostruzione della procura è sbagliata. La tesi dei periti della famiglia Poggi. #Garlasco, la telefonata ‘fantasma’ di Stefania Cappa, il mazzo di chiavi, il tentato suicidio di Paola: vecchie carte, nuovi sospetti. Stranezze a non finire e cose che non tornano nella nuove indagini sull'omicidio di Garlasco del 13 agosto 2007: le vecchie carte x.com Garlasco, Paola Cappa: Stasi si fidanzò il giorno dopo il funerale di ChiaraSecondo Paola Cappa, Alberto Stasi era già fidanzato dal giorno dopo il funerale di Chiara Poggi. Lo ha messo a verbale la cugina della vittima ... lapresse.it