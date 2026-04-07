Stasera in tv su Rai 1 torna il commissario Montalbano con L' odore della notte che incollò oltre 8 milioni di persone alla tv | soldi spariti cuori infranti e un finale da brivido

Stasera su Rai 1 va in onda un nuovo episodio della serie con il commissario Montalbano, intitolato

C’è qualcosa di rassicurante e insieme imprevedibile nel ritrovare Salvo Montalbano seduto davanti a un piatto di spaghetti alle vongole, con il mare di Marinella a due passi e un caso spinoso che non lo lascia dormire. Rassicurante perché quella Sicilia lenta, luminosa e vagamente assurda è ormai un posto dell’anima per chi ha seguito la serie. Imprevedibile perché Andrea Camilleri, da par suo, non raccontava mai quello che ci si aspettava. E così, in attesa che riparta una nuova batteria di film e serie tv nuovi, eccoci di nuovo davanti alla tv insieme a Il Commissario Montalbano e Luca Zingaretti. Stasera in tv su Rai 1 alle 21.30 (e in contemporanea in streaming sulla piattaforma di RaiPlay ), va in onda L’odore della notte, film diretto da Alberto Sironi e tratto dall’omonimo romanzo di Camilleri pubblicato nel 2001 da Sellerio. 🔗 Leggi su Amica.it

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Ci vediamo stasera al TG4, alle ore 19:00, come ospite di Stefania Cavallaro - facebook.com facebook

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