Stasera in tv su Rai 1 torna il commissario Montalbano con L' odore della notte che incollò oltre 8 milioni di persone alla tv | soldi spariti cuori infranti e un finale da brivido

Da amica.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su Rai 1 va in onda un nuovo episodio della serie con il commissario Montalbano, intitolato

C’è qualcosa di rassicurante e insieme imprevedibile nel ritrovare Salvo Montalbano seduto davanti a un piatto di spaghetti alle vongole, con il mare di Marinella a due passi e un caso spinoso che non lo lascia dormire. Rassicurante perché quella Sicilia lenta, luminosa e vagamente assurda è ormai un posto dell’anima per chi ha seguito la serie. Imprevedibile perché Andrea Camilleri, da par suo, non raccontava mai quello che ci si aspettava. E così, in attesa che riparta una nuova batteria di film e serie tv nuovi, eccoci di nuovo davanti alla tv insieme a Il Commissario Montalbano e Luca Zingaretti. Stasera in tv su Rai 1 alle 21.30 (e in contemporanea in streaming sulla piattaforma di RaiPlay ), va in onda L’odore della notte, film diretto da Alberto Sironi e tratto dall’omonimo romanzo di Camilleri pubblicato nel 2001 da Sellerio. 🔗 Leggi su Amica.it

stasera in tv su rai 1 torna il commissario montalbano con l odore della notte che incoll242 oltre 8 milioni di persone alla tv soldi spariti cuori infranti e un finale da brivido
© Amica.it - Stasera in tv su Rai 1 torna il commissario Montalbano con "L'odore della notte" (che incollò oltre 8 milioni di persone alla tv): soldi spariti, cuori infranti e un finale da brivido

Ecco come finisce Cuori 3: stasera in tv il finale della serie d Rai 1 con Matteo Martari e Pilar Fogliati. E già si pensa alla quarta stagioneLa serie tv di Rai 1 chiude la terza stagione con un colpo di scena, lasciando ben sperare i fan per una quarta.

Che cosa vedere stasera in tv, i programmi del 7 aprile 2026, dal ritorno di Belve al Grande Fratello Vip a Il commissario MontalbanoScopriamo che cosa vedere in tv stasera, martedì 7 aprile 2026, con la guida ai programmi tv.

Il commissario Montalbano Nuova stagione 2025 Episodio 4 Azione, fantascienza e avventura

Video Il commissario Montalbano ? Nuova stagione 2025 Episodio 4 ? Azione, fantascienza e avventura

Temi più discussi: Stasera in tv (5 aprile), Vanessa Scalera in onda senza Imma Tataranni, Fabio Fazio c'è (ma non in diretta); Film stasera in tv: cosa guardare a Pasquetta, lunedì 6 aprile 2026; Stasera in TV, programmi e film di venerdì 3 aprile in prima serata; Stasera in tv il film con l'orsetto più tenero del cinema, trama e curiosità su Paddington.

stasera in tv su tornaStasera in tv torna il più classico dei vecchi MontalbanoBack to 2002, quando andò in onda per la prima volta L'odore della notte. Su Rai 1 in prima serata, torna Il commissario Montalbano. style.corriere.it

stasera in tv su tornaPerché stasera Morgane non va in onda su Rai 1: il motivo e quando tornaPerché stasera Morgane 5 non va in onda su Rai 1: il motivo e quando torna. Oggi, 1 aprile 2026, non c'è. Si sposta su Rai 2 ... tpi.it

Digita per trovare news e video correlati.