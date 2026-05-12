Stasera in tv martedì 12 maggio | The Bourne Supremacy

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 12 maggio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 12 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. La pellicola, ispirata al romanzo Doppio inganno di Robert Ludlum, è il sequel di The Bourne Identity del 2002, nonché secondo capitolo della serie di Bourne. The Bourne Supremacy prosegue il racconto della storia dell’ex agente segreto Jason Bourne (interpretato da Matt Damon) e del suo tentativo di far luce sul proprio oscuro passato.🔗 Leggi su 2anews.it

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