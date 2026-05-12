Stasera in TV — martedì 12 maggio 2026

Stasera in TV, i principali canali italiani trasmettono una vasta gamma di contenuti, tra cui film, serie tv, programmi di intrattenimento, notizie e eventi sportivi. La programmazione si presenta ricca e diversificata, offrendo agli spettatori diverse opzioni per passare la serata. Molti canali hanno previsto anche speciali o approfondimenti su temi di attualità, oltre alle consuete trasmissioni di intrattenimento e sport.

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Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Il commissario Montalbano -Il gioco delle tre carte. Serie TV - In onda alle 21:30. Montalbano indaga sull'anomalo sequestro della ventenne Susanna Mistretta, scomparsa misteriosamente mentre tornava a casa in motorino per una strada di campagna. I Mistretta, un tempo ricchi, hanno perso tutto qualche anno prima e hanno difficoltà persino a sostenere le cure mediche di cui necessita Giulia, la madre di Susanna, vittima di un fortissimo esaurimento nervoso che la sta portando alla morte.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stasera in TV — martedì 12 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di martedì 13 Gennaio 2026 Notizie correlate Stasera in TV — martedì 5 maggio 2026Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento,... Cosa vedere su Sky Cinema stasera Martedi 12 Maggio 2026 - PrimaveraDa Primavera a The Running Man, da Jarhead a Jerry Maguire: la guida completa ai film in onda stasera su Sky Cinema e NOW Su Sky Cinema Uno e NOW... Argomenti più discussi: Guida Tv martedì 5 maggio 2026, cosa vedere stasera in tv; Stasera in TV: Film da vedere Martedì 5 Maggio, in prima serata; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi martedì 5 maggio; Stasera in TV — martedì 5 maggio 2026. #staseraintv: la #guidatv ai film in prima serata oggi, martedì 5 maggio. x.com La settimana 5 di PTS inizia martedì 12 maggio reddit Guida Tv martedì 12 maggio 2026, cosa vedere stasera in tvGuida Tv martedì 12 maggio 2026, cosa vedere stasera in tv sui diversi canali Rai, Mediaset, Sky, TV8, Discovery ... dituttounpop.it