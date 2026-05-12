Stasera a Vienna si tiene la prima serata dell’Eurovision 2026, con 15 artisti in gara pronti a esibirsi sul palco. Tra i partecipanti c’è anche il cantante di lunga esperienza che per la prima volta si presenta alla competizione. L’Italia partecipa con il suo rappresentante, e lo spettacolo inizia alle 21, trasmettendo in diretta in diversi paesi europei.

C i siamo! A Vienna è tutto pronto per la prima serata di Eurovision 2026. In Italia lo spettacolo comincia alle 21.00 su Rai 2 e RaiPlay con il commento di Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini. Nella prima semifinale di questa edizione, sono 15 i cantanti e band in gara, compresa l’italo-eritrea Senhit, rappresentante di San Marino. In palio 10 posti per la finale di sabato 16 maggio. Prima esibizione stasera anche per Sal Da Vinci anche se non in gara visto che l’Italia ha già un posto “in automatico” in finale. Eurovision 2026: i look che hanno infiammato il Turquoise carpet di Vienna X Leggi anche › Il primo Eurovision di Boy George, con Senhit per San Marino: «Vogliamo vincere» Eurovision 2026: orario e dove vedere la prima semifinale del Song Contest.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Stasera 15 artisti in gara e la prima esibizione di Sal Da Vinci

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