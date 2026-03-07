Prima della partita tra Napoli e Torino allo stadio Diego Armando Maradona, Sal Da Vinci si è esibito con la canzone “Per sempre sì”. L’artista è stato accolto con entusiasmo dai tifosi presenti in stadio. La sua performance ha accompagnato l’attesa prima del fischio d’inizio della sfida di campionato. Dopo aver vinto a Sanremo, Sal Da Vinci ha portato la sua musica sul campo.

Grande accoglienza allo Stadio Diego Armando Maradona per Sal Da Vinci protagonista nel pre-partita della sfida tra SSC Napoli e Torino Fc. Il cantante napoletano, fresco vincitore del Festival di Sanremo, si è esibito davanti ai tifosi azzurri cantando il brano “Per sempre sì”, la canzone che gli ha permesso di conquistare il prestigioso festival della musica italiana. Pochi minuti prima del calcio d’inizio di Napoli-Torino, Sal Da Vinci ha infiammato il pubblico del Maradona con una performance dal vivo della sua canzone vincitrice di Sanremo. L’artista, noto anche per il suo forte legame con la città di Napoli, è stato accolto da applausi e cori da parte dei tifosi presenti sugli spalti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sal Da Vinci al Maradona prima di Napoli-Torino: esibizione con “Per sempre sì” dopo la vittoria a Sanremo

Sal Da Vinci canta ‘Per sempre sì’ al Maradona prima di Napoli-TorinoGrande accoglienza dei tifosi dello stadio Maradona per Sal Da Vinci che prima dell’inizio della partita Napoli-Torino ha cantato ‘Per sempre sì’ il...

Leggi anche: Sal Da Vinci stasera canterà al Maradona prima di Napoli-Torino

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sal Da Vinci al Maradona prima di....

Temi più discussi: Sal Da Vinci prima di vincere Sanremo; Sal Da Vinci è la Napoli che vorrebbe chi detesta Napoli; Blog | Sono napoletano e non mi piace la canzone di Sal Da Vinci. Ma basta coi commenti intolleranti!; Sal Da Vinci, Per sempre sì domina le classifiche globali.

Sal da Vinci torna a Napoli dopo la vittoria a Sanremo, festa nel suo quartiereSal Da Vinci, tornato a Napoli dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì, è stato accolto da una folla di fan nel quartiere della Torretta a Piedigrotta, dove è nato e cresciuto. tg24.sky.it

Balivo sbotta in diretta per le critiche a Sal Da Vinci: Ve ne farete una ragioneLa polemica dopo Sanremo 2026 infiamma il dibattito a La Volta Buona: tra pregiudizi, difese e il ruolo della Campania, Caterina Balivo si espone in prima persona. libero.it

RTL 102.5. . Il vincitore del Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci, ha voluto festeggiare con la sua Napoli il grande risultato ottenuto nel corso della kermesse canora sul palco del Teatro Ariston. Un giro di campo in cui, mano sul cuore, l'artista ha ringrazi - facebook.com facebook

Post Edited: Sal Da Vinci tra cadute e risalite x.com