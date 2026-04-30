Trieste crisi Startech | 320 famiglie senza stipendi dopo il vuoto dei soci

A Trieste, 320 famiglie si trovano senza stipendi a causa della sospensione delle attività di Startech, azienda locale. La decisione è stata presa dopo che i soci hanno esaurito le risorse finanziarie e non sono riusciti a fornire nuovi capitali alla società. La situazione ha causato un vuoto di liquidità, portando alla sospensione immediata dei pagamenti agli impiegati. Nella zona, si attendono sviluppi sulle procedure legali in corso.

? Cosa sapere Startech di Trieste sospende stipendi di 320 famiglie per mancanza di capitali societari.. Regione Friuli Venezia Giulia e Mimit convocano incontro urgente per il 4 maggio.. Trentadue nuclei familiari a Trieste affrontano l’incertezza del mese di aprile dopo che la Startech, ex Flex, ha comunicato il mancato versamento degli stipendi ai propri dipendenti tramite una comunicazione elettronica inviata dal CEO Novica Mrdovic Vianello. La notizia è emersa attraverso un volantino diffuso dalle sigle sindacali Fiom-Cgil, Uilm, Fim-Cisl e Ugl, le quali denunciano come la dirigenza abbia informato le rappresentanze sindacali solo a seguito di una sollecitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste, crisi Startech: 320 famiglie senza stipendi dopo il vuoto dei soci Notizie correlate Leggi anche: Due mesi per riaprire l'asilo Soci. La frustrazione delle famiglie: "Un anno perso senza nessun aiuto" Autismo in Abruzzo: il vuoto dei posti letto costringe le famiglie al caos? Cosa sapere In Abruzzo la programmazione regionale prevede solo 15 posti residenziali su 56 necessari. Altri aggiornamenti Niente stipendi alla Startech di TriesteL'azienda, ex-Flextronics ed ex Adriatronics, lo ha comunicato ai dipendenti con una e-mail dalla quale, secondo i sindacati, si capisce che i principali finanziatori non ci sono più ... rainews.it Primo maggio senza stipendi, scoppia il caso Startech: Famiglie in difficoltà, subito rispostaA Trieste si apre un caso che scuote il mondo del lavoro proprio alla vigilia della festa dedicata ai lavoratori. La situazione riguarda i dipendenti della Startech, che secondo quanto comunicato dall ... triestecafe.it