Startech sotto attacco | incendi dolosi e tensioni per gli stipendi

Startech si trova al centro di un’ondata di atti vandalici e tensioni legate agli stipendi. Questa mattina è stata presa di mira la cabina del metano, con un incendio di origine dolosa. Contestualmente, sono stati trovati simboli associati alle Brigate Rosse, collegando le azioni di sabotaggio a riferimenti storici di gruppi armati. La situazione ha generato preoccupazione tra i lavoratori e le autorità locali.

? Cosa scoprirai Chi ha colpito la cabina del metano questa mattina?. Quale nesso lega i nuovi incendi ai simboli delle Brigate Rosse?. Perché i 320 dipendenti non hanno ancora ricevuto lo stipendio?. Come influirà il sabotaggio energetico sulla produzione dello stabilimento?.? In Breve Incendi colpiti sterpaglie e cabina metano il 2 maggio 2026. 320 dipendenti Startech attendono ancora lo stipendio di aprile. Vandalismo in via del Ghirlandaio con ritrovamento volantini Brigate rosse. Digos indaga sul responsabile degli attacchi avvenuti pochi giorni fa. Un uomo incappucciato ha appiccato due focolai di incendio presso lo stabilimento Startech nella mattina di questo 2 maggio 2026, colpendo sterpaglie esterne e la cabina del metano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Startech sotto attacco: incendi dolosi e tensioni per gli stipendi Notizie correlate Londra, Starmer condanna incendi dolosi a ambulanzeQuattro ambulanze appartenenti a un’organizzazione benefica ebraica di Londra sono state incendiate nelle scorse ore a Londra, in quello che la... Terni, scia di incendi dolosi: auto in fiamme e caccia al colpevole? Cosa sapere Incendio di una Ford S-Max in via Martiri della Libertà a Terni lunedì sera.