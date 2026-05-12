Starmer rimpalla la sua incompetenza sulla Brexit

Dopo le recenti sconfitte alle elezioni amministrative e la popolarità crescente di Nigel Farage, 55 parlamentari del Partito laburista hanno chiesto pubblicamente le dimissioni del primo ministro. La discussione si concentra sulla gestione della Brexit e sulle sue conseguenze politiche. La richiesta arriva in un momento di tensioni interne al partito e di sfiducia verso la leadership attuale. La situazione si sviluppa mentre il governo affronta le critiche per le decisioni prese in ambito europeo.

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