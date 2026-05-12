Starmer rimpalla la sua incompetenza sulla Brexit
Dopo le recenti sconfitte alle elezioni amministrative e la popolarità crescente di Nigel Farage, 55 parlamentari del Partito laburista hanno chiesto pubblicamente le dimissioni del primo ministro. La discussione si concentra sulla gestione della Brexit e sulle sue conseguenze politiche. La richiesta arriva in un momento di tensioni interne al partito e di sfiducia verso la leadership attuale. La situazione si sviluppa mentre il governo affronta le critiche per le decisioni prese in ambito europeo.
Dopo la mazzata delle amministrative e la cavalcata di Nigel Farage, 55 parlamentari laburisti chiedono le dimissioni del premier inglese. Dopo la batosta elettorale e l’avanzata travolgente di Nigel Farage, Keir Starmer ha scelto la strada dello scaricabarile. Anziché assumersi la responsabilità della crisi politica, economica e sociale che attraversa il Regno Unito dopo mesi di governo laburista, il premier britannico ha deciso di puntare il dito contro il bersaglio preferito dell’establishment europeista: la Brexit. E soprattutto contro l’uomo che più di ogni altro continua a incarnarla politicamente, cioè Farage, oggi vero vincitore delle urne britanniche.🔗 Leggi su Laverita.info
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