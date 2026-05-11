Starmer avvia la retromarcia sulla Brexit | Così riporterò il Regno Unito al cuore d’Europa – Il video

Dopo la sconfitta alle elezioni locali di giovedì scorso, il leader del partito laburista ha annunciato un cambio di posizione sulla Brexit, affermando che intende riportare il Regno Unito al cuore dell’Europa. La presa di posizione arriva in un momento di forte pressione interna, con alcuni membri che chiedono il suo passo indietro e con i sondaggi nazionali che indicano il Reform UK come principale avversario.

Dopo la batosta alle elezioni locali di giovedì scorso, con lo spettro del Reform Uk di Nigel Farage in testa a tutti i sondaggi nazionali, Keir Starmer prova a resistere alle pressioni perché si dimetta, lasciando il posto a un altro leader laburista. In un discorso al Paese il premie indica la strada che intende seguire per rilanciare il Regno Unito, e se stesso. «Mi prendo la responsabilità della sconfitta. So che c’è molta gente frustrata con me, e che c’è chi dubita di me anche dentro al partito. Ma proverò che hanno torto», è il messaggio di Starmer – alla guida del Regno Unito da luglio 2024 – a chi lo sfida anche dentro il Labour. Il...🔗 Leggi su Open.online

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