Starmer resiste alle dimissioni | i bond schizzano al 5,1%

In seguito alle richieste di dimissioni di alcuni ministri, l’attuale leader del partito ha deciso di rimanere al suo posto. Questa decisione ha portato a un aumento dei rendimenti sui bond britannici, che sono saliti al 5,1%. Le domande principali riguardano l’identità dei ministri che hanno avanzato questa richiesta e come l’instabilità politica possa influenzare il costo del debito pubblico nel Regno Unito.

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