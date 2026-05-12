Starmer resiste alle dimissioni | i bond schizzano al 5,1%
In seguito alle richieste di dimissioni di alcuni ministri, l’attuale leader del partito ha deciso di rimanere al suo posto. Questa decisione ha portato a un aumento dei rendimenti sui bond britannici, che sono saliti al 5,1%. Le domande principali riguardano l’identità dei ministri che hanno avanzato questa richiesta e come l’instabilità politica possa influenzare il costo del debito pubblico nel Regno Unito.
? Domande chiave Chi sono i ministri che hanno chiesto il cambio di leadership?. Come influisce l'instabilità politica sul costo del debito britannico?. Perché gli ottanta deputati laburisti chiedono le dimissioni di Starmer?. Quali sono le conseguenze dei bond al 5,1% per i cittadini?.? In Breve Bond base al 5,1087% e titoli trentennali al 5,8% dopo sconfitta 7 maggio.. Ministri Mahmood e Cooper coordinano il dissenso interno contro la leadership attuale.. Miatta Fahnbulleh rassegna le dimissioni tra ottanta deputati laburisti contrari a Starmer.. L'instabilità politica minaccia il finanziamento dei servizi pubblici e il potere d'acquisto..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
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