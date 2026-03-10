Durante un dibattito televisivo sulla riforma della giustizia, Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto di Nordio, ha definito la magistratura

Ieri, in un dibattito televisivo sui meriti della riforma della giustizia, Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto di Nordio, ha definito la magistratura "plotoni di esecuzione" suscitando un grande scalpore. Quindi il Guardasigilli in sua difesa ha respinto le voci di dimissione e ha sottolineato il riferimento esclusivo a una piccola parte definita "politicizzata". Intanto, l'Anm denuncia il "livello inaccettabile" degli attacchi ricevuti Se il dibattito sul referendum sulla giustizia si è sempre dimostrato acceso e sentito, con l’avvicinarsi delle votazioni del 22 e 23 marzo la tensione politica si fa ancora più alta. Questa volta però l’attenzione mediatica non si concentra sulle parole di un ministro o della presidente del Consiglio, ma su quelle di Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bartolozzi resiste al pressing dimissioni, Nordio e Mantovano: ‘Frase infelice ma concentriamoci sul Referendum’

