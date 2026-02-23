qui gatto ci cova i premier britannici passano ma larry resta al suo posto

Mattioli Occupati come siamo da ex duchi in manette, guerre, referendum, Olimpiadi e altre quisquilie, ci sfuggono spesso le vere notizie, specie quelle belle. Per esempio, che il gatto Larry ha festeggiato i suoi primi quindici anni come “Chief mousier”, capo cacciatore di topi, al numero 10 di Downing street. Entrò in servizio il 15 febbraio 2011 ed è il primo gatto a vedersi attribuire ufficialmente il titolo, benché il ruolo di ammazza topi del primo ministro esista da sempre: secondo alcuni, il primo fu quello del cardinale Thomas Wolsey quando era Lord cancelliere di Enrico VIII, nel 1515. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Da tempo non ne parliamo, ma Larry, il gatto di Downing Street, resta un simbolo di stabilità e continuità.

