Starmer Macron Merz e Meloni tentano il coordinamento militare sull’Iran Ma l’Ue resta divisa sulle responsabilità della crisi

Le principali cancellerie europee, tra cui quelle di Starmer, Macron, Merz e Meloni, stanno cercando di coordinarsi su questioni militari riguardanti l’Iran. Tuttavia, all’interno dell’Unione Europea persistono divisioni sulle responsabilità e sulle strategie da adottare per affrontare la crisi in Medio Oriente. Le discussioni si concentrano sulle future azioni diplomatiche e militari, mentre la situazione nella regione continua a evolversi rapidamente.

L’accelerazione della crisi in Medio Oriente ha spinto le principali cancellerie europee a coordinarsi sul fronte diplomatico e militare. Ad parlarsi sono stati il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la premier italiana Giorgia Meloni, con l’obiettivo di gestire il rischio del coinvolgimento di diversi attori nella regione del conflitto. I quattro hanno condiviso la necessità di sforzi per la de-escalation senza però scivolare in una logica di co-belligeranza. Punto centrale nel colloquio sarebbe il rafforzamento degli scambi tra i capi di Stato maggiore, attraverso canali di comunicazione più fluidi destinati, pare, a evitare sovrapposizioni di mezzi e uomini in un’area, quella attorno a Cipro, ormai densamente presidiata da assetti occidentali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

