Un uomo è stato sorpreso sotto l’abitazione di una donna di Atripalda mentre tentava di aggredire i Carabinieri intervenuti sul posto. L’episodio si è verificato nel corso della notte e ha portato all’arresto dell’uomo, che è stato poi denunciato e sottoposto a una misura cautelare. La donna, da tempo perseguitata, ha vissuto un’altra notte di paura a causa di questa vicenda.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è conclusa con una denuncia e una misura cautelare l’ennesima notte di paura per una donna di Atripalda, vittima di un persecutore che non accennava a darsi pace. Un uomo di 40 anni è stato fermato dai Carabinieri della locale stazione mentre stazionava nei pressi dell’abitazione della donna, violando ogni limite del buonsenso e della legalità. L’allarme è scattato quando la vittima ha segnalato la presenza sospetta dell’uomo sotto il suo appartamento. All’arrivo della pattuglia dell’Arma, la situazione è degenerata rapidamente: il quarantenne, visibilmente agitato e insofferente al controllo, ha tentato di aggredire i militari nel tentativo di sottrarsi all’identificazione e di continuare il suo appostamento.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Stalker sorpreso sotto casa della vittima: tenta di aggredire i Carabinieri

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