Furia a Felino | 45enne tenta di aggredire un familiare e minaccia i Carabinieri

Un uomo di 45 anni ha perso il controllo nel condominio di Felino, perché aveva litigato con un familiare. Ha iniziato a urlare e a dare calci alle pareti, minacciando anche i vicini di chiamare le forze dell’ordine. Quando sono arrivati i Carabinieri, ha tentato di aggredirli e di scappare. L’uomo era già noto alle autorità per altri comportamenti violenti. La scena ha causato molta paura tra i residenti del palazzo.

In evidente stato di alterazione, l’uomo sfonda porte, prende a pugni cassette postali e l’auto di servizio, ma viene bloccato dai militari e arrestato dopo una drammatica sequenza di episodi violenti Momenti di tensione a Felino nel tardo pomeriggio del 19 febbraio, quando un 45enne italiano già noto alle forze dell’ordine ha dato in escandescenze in un condominio. I Carabinieri della Stazione di Sala Baganza, intervenuti su segnalazione della Centrale Operativa di Salsomaggiore Terme, hanno trovato l’uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica. Il 45enne ha subito rifiutato ogni collaborazione, sferrando pugni contro una cassetta postale e provocando danni alla porta d’ingresso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

