La terza edizione della StaiSano!RUN si è conclusa con una grande affluenza di runner, che hanno preso parte alla manifestazione. La corsa si è svolta in un clima di entusiasmo e coinvolgimento, attirando numerosi appassionati di sport e salute. Organizzata in città, l’evento ha visto partecipare atleti di diverse età, con un percorso che ha attraversato le vie principali. La giornata si è conclusa con premi e momenti di convivialità.

Si è conclusa con una straordinaria partecipazione la 3^ edizione della StaiSano!RUN, la corsa non competitiva organizzata dalla Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Milano, con la Scuola di Scienze Motorie che si è avvalsa del patrocinio di Comune di Milano, Regione Lombardia e Coni Comitato Regionale Lombardia. La suggestiva cornice dell’Idroscalo di Milano ha accolto studenti, docenti, personale universitario, ricercatori e cittadini in due percorsi di 6,2 km e 12,4 km. Al campione paralimpico Jacopo Luchini l’onore di dare il via. Nella gara di 12,4 km primo Alessio Mainetti, che ha tagliato il traguardo con il tempo di 44:09.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - StaiSano e vai di corsa. Runner non mollano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Milan Femminile, corsa Champions apertissima: le rossonere non mollanoIl turno di questo weekend, che si trova tra due soste delle Nazionali, non ha cambiato gli equilibri in classifica (Serie A Femminile): Roma e Inter...

Huawei Watch GT Runner 2, lo smartwatch che va di corsaLa gamma di smartwatch si divide tra i modelli più lifestyle e quelli più sportivi.

Argomenti più discussi: StaiSano e vai di corsa. Runner non mollano; StaiSano! RUN 2026: all'Idroscalo di Milano sport, inclusione e benessere con il campione paralimpico Jacopo Luchini; 3^ StaiSano! RUN, migliaia all’Idroscalo tra sport, inclusione e benessere; Stai Sano Run 2026, Jacopo Luchini: Una corsetta puo' essere alla base di una vita sana.

Com'è la tua vita dopo la laurea? reddit

StaiSano e vai di corsa. Runner non mollanoSi è conclusa con una straordinaria partecipazione la 3^ edizione della StaiSano!RUN, la corsa non competitiva organizzata dalla ... ilgiorno.it