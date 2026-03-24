huawei watch gt runner 2 lo smartwatch che va di corsa

Il nuovo Huawei Watch GT Runner 2 appartiene alla categoria di smartwatch sportivi, con funzioni dedicate al monitoraggio di attività fisiche e benessere. La linea di prodotti si distingue tra modelli pensati per l’uso quotidiano e quelli specificamente progettati per gli sportivi. Come altri dispositivi simili, anche questo modello offre strumenti per tracciare allenamenti e parametri di salute.

La gamma di smartwatch si divide tra i modelli più lifestyle e quelli più sportivi. Come abbiamo visto in passato, tutti puntano molto sulle funzioni di benessere e fitness, ed anche il Watch GT Runner 2 non fa eccezione. Firmato dal grande campione Eliud Kipkoge, è un modello che punta al pubblico appassionato della corsa, ed ha un fortissimo su GPS, dati avanzati e autonomia. in ogni caso può essere utilizzato anche da chi desidera avere al polso un prodotto leggero e con molte caratteristiche utili. Lo abbiamo provato e questo è il risultato. Design e materiali. La cassa da 43,5 mm in lega di titanio aerospaziale del Watch GT Runner 2 è molto leggera (34,5 g senza cinturino) e lo spessore di 10,7 mm lo rende poco invasivo anche nei polsi più magri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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