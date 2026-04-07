Il campionato di calcio femminile prosegue con grande incertezza nella zona alta della classifica, mentre la lotta per il terzo posto sta vivendo momenti intensi. La squadra rossonera, ancora in corsa, continua a spingere per ottenere un risultato positivo nelle prossime partite. La situazione resta aperta e ogni partita può cambiare gli equilibri della classifica.

Il turno di questo weekend, che si trova tra due soste delle Nazionali, non ha cambiato gli equilibri in classifica (Serie A Femminile): Roma e Inter sono ancora consolidate e non lasciano punti indietro. Se la lotta allo scudetto è rimasta uguale, alle spalle la lotta per un posto in Champions League si infuoca ancora di più. La 'Vecchia Signora' ha saputo sfruttare nel migliore dei modi la pausa: la squadra vince contro la Fiorentina grazie a Hurtig e Salvai, conquistando così 3 punti d'oro. Subito dietro spunta il Napoli Femminile, che continua a dare il massimo: le partenopee hanno sorpassato il Milan di un punto e allungato sulla Lazio, mantenendo perciò la corsa apertissima. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Femminile, corsa Champions apertissima: le rossonere non mollano

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