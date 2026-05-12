Il prossimo 13 maggio alle 19:00 si giocherà il recupero del match tra Stade Brestois e Strasburgo, valido per il turno 29 di Ligue 1. La partita si terrà allo stadio di Brest e vede in campo le formazioni allenate rispettivamente da Roy e O’Neill. Le squadre si affrontano in una sfida che può avere ripercussioni sulla classifica finale del campionato.

Si recupera il turno numero 29 di Ligue1 con lo Stade Brestois di Roy che affronta in casa lo Strasburgo di O’Neill. Una partita buona solo per le statistiche, visto che entrambe le squadre non hanno alcuna ambizione di classifica né possono raggiungere obiettivi europei. I bretoni stanno comunque onorando il campionato come visto anche domenica scorsa a Parigi, dove hanno resistito fino all’87. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Stade Brestois-Strasburgo (mercoledì 13 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

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