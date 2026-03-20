Auxerre-Stade Brestois sabato 21 marzo 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Sabato 21 marzo 2026 alle ore 19:00 si giocherà la partita tra Auxerre e Stade Brestois. Le formazioni ufficiali sono state comunicato e sono state rese note le quote e i pronostici. Sono stati convocati i giocatori per entrambe le squadre. L’Auxerre di Pelissier cerca di guadagnare punti importanti per i playoff, mentre lo Stade Brestois si prepara a scendere in campo.

L’Auxerre di Pelissier è ancora vivo e lotta per assicurarsi almeno un posto nei playout, e la gara interna contro lo Stade Brestois potrebbe dare la spinta necessaria per allungare sul Nantes. I diplomats sono caduti di misura al Velodrome, piegati da un gol di Gouiri a 10 minuti dalla fine. Ottavo KO esterno stagionale per una squadra che perde altri 3 punti dalla salvezza diretta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Auxerre-Stade Brestois (sabato 21 marzo 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Articoli correlati Auxerre-Stade Brestois (sabato 21 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiL’Auxerre di Pelissier è ancora vivo e lotta per assicurarsi almeno un posto nei playout, e la gara interna contro lo Stade Brestois potrebbe dare la... Stade Brestois-Lorient (sabato 07 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiTurno numero 21 di Ligue1 e va in scena un altro derby bretone, questa volta tra lo Stade Brestois di Roy e il Lorient di Pantaloni. Altri aggiornamenti su Auxerre Stade Brestois sabato 21 marzo... Temi più discussi: AJ Auxerre - Stade Brest 29 | pronostico & migliori quote | 21.03.2026; Auxerre-Brest diretta tv live e formazioni: dove vedere lo streaming gratis; Auxerre-Stade Brestois (sabato 21 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici; Auxerre vs Brest Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Ligue 1 21-03-2026. Pronostico Auxerre vs Stade Brestois 29 – 21 Marzo 2026La sfida di Ligue 1 tra Auxerre e Stade Brestois 29 si giocherà il 21 Marzo 2026 alle 19:00 nello storico Stadio de l'Abbé Deschamps. Una partita dal sapore ... news-sports.it Stade Brestois. Les Ti-Zefs iront jouer à Auxerre un samedi soirLa programmation du match entre l’AJ Auxerre et le Stade Brestois, comptant pour la 27e journée de Ligue 1, est tombée. Il aura lieu le samedi 21 mars à 19 h. Votre e-mail, avec votre consentement, ... ouest-france.fr Auxerre-Stade Brestois (sabato 21 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/2XlBfPo #scommesse #pronostici x.com