Auxerre-Stade Brestois sabato 21 marzo 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 21 marzo 2026 alle ore 19:00 si affrontano Auxerre e Stade Brestois in una partita valida per il campionato di calcio. L’Auxerre di Pelissier cerca di ottenere una vittoria per migliorare la posizione in classifica e mantenere viva la possibilità di partecipare ai playout, mentre lo Stade Brestois punta a consolidare la propria posizione in classifica. La sfida si svolge allo stadio di Auxerre.

L’Auxerre di Pelissier è ancora vivo e lotta per assicurarsi almeno un posto nei playout, e la gara interna contro lo Stade Brestois potrebbe dare la spinta necessaria per allungare sul Nantes. I diplomats sono caduti di misura al Velodrome, piegati da un gol di Gouiri a 10 minuti dalla fine. Ottavo KO esterno stagionale per una squadra che perde altri 3 punti dalla salvezza diretta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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