Ssd Unime in festa per i successi dei suoi talenti del nuoto

Le aule del Palazzo a Vetri della Cittadella Universitaria sono state animate da una cerimonia dedicata ai risultati ottenuti dal team nuoto della Ssd Unime nella prima parte della stagione. Gli studenti e gli atleti si sono riuniti per condividere i traguardi raggiunti, mentre le pareti si sono riempite di entusiasmo e orgoglio per le performance sportive di questi talenti. La manifestazione ha coinvolto atleti, allenatori e supporter dell’ateneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Le aule del Palazzo a Vetri della Cittadella Universitaria si sono trasformate nel palcoscenico ideale per celebrare i successi realizzati dal team nuoto della Ssd Unime in questa prima parte di stagione. In un’atmosfera di festa e condivisione, atleti, tecnici e genitori sono stati accolti dal.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nuoto, la staffetta della Ssd Unime stabilisce un nuovo record sicilianoLa Ssd Unime ha stabilito il nuovo record regionale assoluto e di categoria Cadette con la 4×100 mista femminile. Pallanuoto, la Ssd Unime saluta i tifosi con la vittoria sulla Basilicata Nuoto 2000La Ssd Unime ha battuto (16-12) la Basilicata Nuoto 2000 nell’ultima partita casalinga del campionato di Serie B di pallanuoto, festeggiando, davanti... Argomenti più discussi: SSD UniMe Nuoto, festa al Palazzo a Vetri per i successi nazionali; Nuoto, celebrati i successi della prima parte di stagione dell’SSD UniMe | FOTO; Ssd Unime volley, due salvezze in C e D e la promozione in Prima Divisione; Hockey su prato, l’Unime batte 4-3 la Raccomandata Giardini e resta in vetta. L’Ssd Unime supera al fotofinish Salerno in una sfida chiave per la salvezzaLa Ssd Unime ha battuto di misura in casa la Sc Salerno nella quinta giornata del campionato di Serie B di pallanuoto maschile, centrando un importante successo salvezza. Alla Cittadella Sportiva ... messinasportiva.it