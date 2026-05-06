Nuoto la staffetta della Ssd Unime stabilisce un nuovo record siciliano

Una squadra di nuoto affiliata a una società locale ha stabilito un nuovo record regionale assoluto e di categoria Cadette nella staffetta 4×100 metri mista femminile. La gara si è svolta in una piscina pubblica e ha visto la partecipazione di atlete provenienti dalla stessa regione. La squadra ha concluso la gara con il miglior tempo mai registrato in questa categoria, superando il precedente record.

La Ssd Unime ha stabilito il nuovo record regionale assoluto e di categoria Cadette con la 4×100 mista femminile. Nella prima prova tempi in vasca lunga di nuoto, che si è svolta, in contemporanea, nella piscina della Cittadella Sportiva Universitaria all’Annunziata per la Sicilia orientale e a.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Pallanuoto, la Ssd Unime saluta i tifosi con la vittoria sulla Basilicata Nuoto 2000La Ssd Unime ha battuto (16-12) la Basilicata Nuoto 2000 nell’ultima partita casalinga del campionato di Serie B di pallanuoto, festeggiando, davanti... Pallanuoto, i giovani della Ssd Unime fanno bella figura al "Trofeo Popov" in SerbiaLa manifestazione internazionale ha riunito nella città di Becej 12 squadre, provenienti da diverse Nazioni europee ed extraeuropee La squadra Under...