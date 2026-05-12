SS62 della Cisa incidenti dimezzati nel 2025 | calo dell’80% nei weekend
Nei giorni scorsi si è tenuta in Prefettura una riunione sulla sicurezza della SS62 della Cisa, focalizzata sui incidenti stradali che nel 2025 hanno registrato una diminuzione dell’80% nei fine settimana. Durante l’incontro si è parlato delle problematiche legate alla velocità e alla guida dei motociclisti, con particolare attenzione ai periodi di maggiore traffico nei mesi caldi. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali.
Si è svolta nei giorni scorsi in Prefettura una riunione dedicata alla sicurezza lungo la Strada Statale 62 della Cisa, con particolare attenzione al fenomeno dell’eccessiva velocità dei motociclisti, soprattutto nei fine settimana e durante la stagione primaverile ed estiva.Al tavolo, presieduto.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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