SS62 della Cisa incidenti dimezzati nel 2025 | calo dell’80% nei weekend

Nei giorni scorsi si è tenuta in Prefettura una riunione sulla sicurezza della SS62 della Cisa, focalizzata sui incidenti stradali che nel 2025 hanno registrato una diminuzione dell’80% nei fine settimana. Durante l’incontro si è parlato delle problematiche legate alla velocità e alla guida dei motociclisti, con particolare attenzione ai periodi di maggiore traffico nei mesi caldi. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali.

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