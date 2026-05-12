Spunta un coltello da 10 centimetri tra i sedili del bus mistero sul proprietario
Durante un normale controllo di routine su un autobus di linea a Lignano Sabbiadoro, è stato trovato un coltello di circa 10 centimetri tra i sedili. L'episodio si è verificato nella mattinata di ieri, provocando una situazione di tensione tra i passeggeri e il personale di bordo. La presenza del coltello ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che stanno cercando di identificare il proprietario.
Un normale controllo di routine si è trasformato, nella mattinata di ieri, in un momento di tensione a bordo di un autobus di linea a Lignano Sabbiadoro. Durante un’operazione di monitoraggio delle aree sensibili vicino alle autostazioni, un coltello è stato rinvenuto abbandonato all'interno di.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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