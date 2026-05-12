Spresiano | apre il nuovo centro Ottica Demenego con laboratorio a vista

È stato inaugurato a Spresiano il nuovo centro Ottica Demenego, dotato di un laboratorio a vista per la lavorazione delle lenti. Il laboratorio consente ai clienti di osservare le fasi di montaggio delle lenti, che vengono eseguite con tecnologie integrate per garantire precisione e qualità. Tra le innovazioni presenti, ci sono sistemi che migliorano anche la percezione del suono, integrati nelle attrezzature del centro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come funziona il laboratorio a vista per montare le lenti?. Quali tecnologie integrate permettono di migliorare la percezione del suono?. Cosa offre il configuratore digitale per personalizzare le montature?. Perché questo nuovo polo cambia il commercio ottico di Spresiano?.? In Breve Spazio di 800 metri quadrati in via Dante Alighieri 126 a Spresiano.. Laboratorio Demenego Lab con oltre 600.000 combinazioni tramite configuratore digitale.. Area smartglasses con modelli Ray-Ban e Oakley dotati di intelligenza artificiale.. Apertura settimanale dal lunedì al sabato con orario 9:00-19:30.. In via Dante Alighieri 126 a Spresiano, l’espansione di Ottica Demenego nella provincia di Treviso prende una forma imponente con un nuovo punto vendita di circa 800 metri quadrati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spresiano: apre il nuovo centro Ottica Demenego con laboratorio a vista ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Marilab apre a Fiumicino nuovo centro analisi con servizi di diagnostica(Adnkronos) – Dopo alcuni anni di assenza, il 23 marzo apre a Fiumicino il nuovo Centro analisi Marilab, in via della Foce Micina 75, segnando un... Dal panettone ai lievitati, apre in città un nuovo 'laboratorio' di prodotti artigianaliA Ferrara c’è un nuovo spazio dedicato ai grandi lievitati artigianali, al pane a lievito madre e alla ricerca sul gluten free. Si parla di: Ottica Demenego apre a Spresiano: store da 800 metri quadri in via Dante Alighieri; Ottica Demenego apre nuovo store a Spresiano. Demenego, benefit di 4mila euro ai dipendenti: «Dimostrazione di vicinanza e riconoscenza per il lavoro quotidiano»L'Ottica Demenego, azienda leader del settore con sede a Calalzo di Cadore, ha scelto di destinare per il 2025 un contributo economico complessivo di 4mila euro a ciascun dipendente, in aumento ... ilgazzettino.it