Marilab apre a Fiumicino nuovo centro analisi con servizi di diagnostica

Il 23 marzo apre a Fiumicino il nuovo Centro analisi Marilab, situato in via della Foce Micina 75. Dopo alcuni anni di assenza, l’apertura rappresenta un ritorno sul territorio. La struttura offre servizi di diagnostica e analisi cliniche. La notizia è stata diffusa tramite una nota ufficiale. Il centro sarà operativo a partire dalla data di apertura.

(Adnkronos) – Dopo alcuni anni di assenza, il 23 marzo apre a Fiumicino il nuovo Centro analisi Marilab, in via della Foce Micina 75, segnando un ritorno significativo sul territorio, informa una nota. La riapertura – si legge – rappresenta una risposta concreta alle esigenze sanitarie di un Comune ampio e articolato come quello di. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Apre un nuovo negozio di telefonia e servizi digitali in piazza Saffi: "Crediamo nel centro storico""L’apertura del nuovo punto vendita si inserisce in un più ampio percorso di rinnovamento commerciale del centro storico, sempre più orientato a... Fiumicino, Servizi Civici S.p.A apre le porte agli studenti dell’Istituto Paolo BaffiFiumicino, 16 marzo 2026 – Promuovere la piena consapevolezza del ruolo strategico che i tributi locali rivestono per l’erogazione dei servizi alla... Altri aggiornamenti su Marilab apre Discussioni sull' argomento Fiumicino: apre il nuovo Centro Analisi Marilab in via della Foce Micina; Marilab apre a Fiumicino nuovo centro analisi con servizi di diagnostica. Marilab apre a Fiumicino nuovo centro analisi con servizi di diagnosticaDopo alcuni anni di assenza, il 23 marzo apre a Fiumicino il nuovo Centro analisi Marilab, in via della Foce Micina 75, segnando un ritorno significativo sul territorio, informa una nota. La riapertur ... adnkronos.com Fiumicino: apre il nuovo Centro Analisi Marilab in via della Foce MicinaIl 23 marzo apre a Fiumicino il nuovo Centro Analisi Marilab, in via della Foce Micina 75, segnando un ritorno significativo ... meridiananotizie.it FIUMICINO ONLINE SALUTE & BENESSERE - Il 23 marzo apre a Fiumicino il nuovo Centro Analisi Marilab, in via della Foce Micina 75. Nella giornata di apertura, chi si recherà presso il centro potrà ricevere un piccolo omaggio di benvenuto .... Clicca qui - facebook.com facebook