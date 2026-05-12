Sostanza urticante in una scuola di Milano aria irrespirabile prima delle lezioni | quattro persone finiscono in ospedale

Quattro persone sono state portate in ospedale dopo che si è verificato un sospetto rilascio di sostanze urticanti in una scuola di Milano. L’incidente si è verificato nella mattina di oggi in via Antonini, causando problemi respiratori tra studenti e personale. Prima dell’inizio delle lezioni, l’aria all’interno dell’edificio risultava irrespirabile, creando uno stato di allarme tra chi si trovava all’interno della scuola professionale Unione Artigiani.

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