Sostanza urticante in una scuola di Milano aria irrespirabile prima delle lezioni | quattro persone finiscono in ospedale
Quattro persone sono state portate in ospedale dopo che si è verificato un sospetto rilascio di sostanze urticanti in una scuola di Milano. L’incidente si è verificato nella mattina di oggi in via Antonini, causando problemi respiratori tra studenti e personale. Prima dell’inizio delle lezioni, l’aria all’interno dell’edificio risultava irrespirabile, creando uno stato di allarme tra chi si trovava all’interno della scuola professionale Unione Artigiani.
Mattinata di tensione in via Antonini a Milano, dove un sospetto rilascio di sostanze urticanti ha gettato nel caos l’inizio delle lezioni presso la scuola professionale Unione Artigiani. L'allarme è scattato poco prima del suono della prima campanella, rendendo necessario l'intervento immediato.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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