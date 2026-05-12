Spray al peperoncino spruzzato in una scuola a Milano | soccorse quattro persone

In una scuola professionale di via Antonini a Milano, quattro persone sono state soccorse dopo che qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino all’interno dei locali. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e valutare eventuali responsabilità. Nessuna informazione è stata fornita sulle motivazioni o sull’identità di chi ha compiuto l’atto. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

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Una sostanza urticante è stata spruzzata nei locali della scuola professionale di via Antonini a Milano. Presumibilmente potrebbe essere spray al peperoncino. Quattro persone sono state soccorse.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milano, la scuola francese dopo l'emergenza sanitaria. I genitori: Bravata di ragazzo irrequieto Notizie correlate Spray al peperoncino spruzzato in bagno, a scuola arrivano le ambulanzeCampi Bisenzio (Firenze), 6 maggio 2026 – Un gesto irresponsabile che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Leggi anche: Milano, spray al peperoncino in una scuola: studenti intossicati Argomenti più discussi: Spray al peperoncino spruzzato in bagno, a scuola arrivano le ambulanze; Spray al peperoncino spruzzato al Progetto formazione, intervengono i soccorsi; Spray al peperoncino alle scuole medie di Faedis, alcuni studenti in ospedale; Setificio di Como, spray al peperoncino a scuola: studenti intossicati e soccorsi in azione. Matteo Hallissey: Siamo stati aggrediti brutalmente al corteo del 25 aprile da militanti di Cambiare Rotta. Ci hanno spruzzato spray al peperoncino negli occhi e strappato le bandiere dell’??, che avevano portato in piazza come ogni anno insieme a quelle x.com Qual era il motivo per cui all’epoca il vostro preside ha mandato a casa tutti gli studenti prima? reddit Spray al peperoncino spruzzato in una scuola a Milano: soccorse quattro personeUna sostanza urticante è stata spruzzata nei locali della scuola professionale di via Antonini a Milano. Presumibilmente potrebbe essere spray al peperoncino. Quattro persone sono state soccorse. Legg ... fanpage.it