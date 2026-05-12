Spray al peperoncino spruzzato in una scuola a Milano | soccorse quattro persone
In una scuola professionale di via Antonini a Milano, quattro persone sono state soccorse dopo che qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino all’interno dei locali. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e valutare eventuali responsabilità. Nessuna informazione è stata fornita sulle motivazioni o sull’identità di chi ha compiuto l’atto. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire quanto accaduto.
Una sostanza urticante è stata spruzzata nei locali della scuola professionale di via Antonini a Milano. Presumibilmente potrebbe essere spray al peperoncino. Quattro persone sono state soccorse.🔗 Leggi su Fanpage.it
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