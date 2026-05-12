Spray al peperoncino in una scuola di Milano aria irrespirabile prima delle lezioni | Quattro studenti in ospedale

In una scuola professionale di Milano, è stato utilizzato uno spray al peperoncino, causando un'aria irrespirabile negli ambienti scolastici prima dell'inizio delle lezioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, e quattro studenti sono stati accompagnati in ospedale per controlli. La situazione ha portato all'intervento delle forze dell'ordine per gestire l'incidente e mettere in sicurezza l'istituto.

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