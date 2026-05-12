Spray al peperoncino in una scuola di Milano aria irrespirabile prima delle lezioni | Quattro studenti in ospedale
In una scuola professionale di Milano, è stato utilizzato uno spray al peperoncino, causando un'aria irrespirabile negli ambienti scolastici prima dell'inizio delle lezioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, e quattro studenti sono stati accompagnati in ospedale per controlli. La situazione ha portato all'intervento delle forze dell'ordine per gestire l'incidente e mettere in sicurezza l'istituto.
Spray al peperoncino in una scuola professionale di Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti all’istituto Unione Artigiani di via Antonini insieme al nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) dopo la segnalazione della presenza di una sostanza urticante all’interno dell’edificio, poco prima dell’inizio delle lezioni. Dieci malori, 4 studenti in ospedale. Una decina gli studenti coinvolti. Quattro di loro hanno accusato malori più significativi e sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118 per accertamenti e cure mediche. Secondo le prime ipotesi, l’episodio sarebbe stato causato dalla dispersione di spray al peperoncino.🔗 Leggi su Open.online
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Al momento non si esclude che l'episodio possa essere stato provocato dalla dispersione di spray al peperoncino. #Milano x.com
SPRAY AL PEPERONCINO ALLE SCUOLE MEDIE DI FAEDIS, ALCUNI STUDENTI IN OSPEDALE Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/spray-peperoncino-scuole-medie-faedis-alcuni- facebook
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